Международное сообщество должно как можно скорее принудить Армению прекратить агрессию – турецкий эксперт

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно действовать как можно скорее и заставить Армению прекратить агрессию, заявила Trend научный сотрудник немецкого Центра прикладных исследований Турции (CATS) Безен Джошкун.

“Учитывая провал предыдущих мирных инициатив Минской группы, на этот раз посредническая группа должна быть расширена за счет включения других региональных и внерегиональных субъектов, чтобы сломить сопротивление Армении возвращению азербайджанских земель”, - сказала она, добавив, что последние нападения армян на Гянджу показали, что конфликт может выйти за пределы Нагорного Карабаха.

“На мой взгляд, гуманитарный режим прекращения огня был возможностью прекратить столкновения. Нарушив условия режима прекращения огня, армянская сторона ясно показала, что не заинтересована в разрешении конфликта”, - добавила она.

Кроме того, она отметила, что в течение длительного времени армяне наслаждались сохранением статуса кво. Армения извлекла выгоду из задержки в урегулировании конфликта и продолжала контролировать регион, который является международно признанной частью Азербайджана.

“Армянское правительство осознало, что оно находится в трудном положении из-за отсутствия поддержки и решимости Азербайджана вернуть себе Нагорный Карабах. И США, и Россия оказывают давление на Армению, чтобы она прекратила нападения”, - сказала она.

Джошкун отметила, что армянские нападения только легитимизируют военный ответ Азербайджана, азербайджанские вооруженные силы освободили некоторые села, находящиеся под армянской оккупацией. Все эти события оказали обратное воздействие на армянское руководство и усилили армянскую агрессию.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva