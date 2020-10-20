Почему Ереван отказывается от переговоров, и кто заказал удар по Гяндже

БАКУ/Trend/ - Серьезные эксперты, анализирующие события на карабахском фронте, и подтверждающие подавляющее преимущество ВС Азербайджана по всем направлениям, ожидали, что здравый смысл подскажет руководству Армении ответить на предложения азербайджанской стороны вывести свои войска из оккупированных территорий и сесть за стол переговоров.

Они не ожидали одного – что в военно-политическом руководстве Армении не осталось ни одного критически мыслящего человека, способного предостеречь их от окончательного поражения. Хотя…о чем я говорю,…мы в очередной раз недооцениваем коварство армян.

Из многочисленных интервью Президента Ильхама Алиева, в Ереване сделали четкий вывод о том, что высокая степень автономии Нагорного Карабаха у них уже в кармане, и что Президент Азербайджана никогда не станет отрекаться от своих слов о том, что в будущем азербайджанцы и армяне будут мирно сосуществовать в Нагорном Карабахе.

Так почему бы не использовать последний шанс, чтобы было, о чем в дальнейшем торговаться с Азербайджаном за столом переговоров, и чем оправдать свое поражение перед архитекторами проекта «Великая Армения».

Повторный удар по Гяндже разрушительным оружием объясняет, почему Никол Пашинян в своем недавнем обращении к народу отказался от предложений начать переговоры по выводу ВС Армении с оккупированных территорий.

Военно-политическое руководство Армении, посоветовавшись, решило, что у них еще есть возможность повернуть процесс вспять при помощи нескольких факторов: это новые поставки оружия, это наемники, и это война без правил.

Насчет поставок оружия и наемников вопросов нет: это последние конвульсии Тонояна (Пашиняна, Кочаряна, Саргсяна и т. д.).

Но насчет ударов по гражданским объектам и мирным жителям, которые запрещены международными правилами ведения боевых действий, также известными под названием «международное гуманитарное право» или Женевские конвенции, есть вопросы.

Большинство экспертов сходится во мнении, что Армения, нанося удары по жилым кварталам Гянджи и других городов, преследует несколько целей:

расширить географию конфликта; залатать хоть чем-то полный провал своих ВС на фронте перед той частью армянского общества, которое неизлечимо больно и жаждет азербайджанской крови; посеять страх и панику среди населения азербайджанских городов.

Но, похоже, удар по Гяндже – это не самодеятельность Еревана. Слишком вызывающим было поведение Армении все последние месяцы, что делает вполне реальной мысль о том, что Ереван исполняет чей-то заказ.

Удар по Гяндже – это, в геополитическом разрезе, удар по России.

Посудите: если бы Еревану удалось вынудить Баку на ответные удары по территории Армении, то военное вмешательство России на стороне своего «союзника» в буквальном смысле похоронит российско-азербайджанские и российско-турецкие отношения.

Если же, в случае нанесения Азербайджаном ответных ударов по легитимным целям на территории Армении, Россия не вмешается, то можно будет громко возвестить о недееспособности ОДКБ (читай Москвы), но главное, попытаться окончательно вырвать Армению, одной ногой уже стоящую на Западе, из орбиты российского влияния.

И тот, и другой вариант вполне устраивает реальных покровителей Армении, поскольку появится шанс расшатать позиции России на Южном Кавказе и ее отношения с этими не чужими ей странами.

В эту же схему вписывается хор, состоящий из Армении, некоторых стран Запада, а также группы поддержки Еревана на российском телевидении, который все эти дни старался перевести стрелки на Турцию, делая из нее врага России и обвиняя в притязаниях на Южный Кавказ.

Наконец, есть еще одна деталь, на которую хочется обратить внимание: ни одна из стран так называемого коллективного Запада не осудила военные преступления Армении. Почему? ...Потому что негоже осуждать будущего «члена европейской семьи», даже если погибли азербайджанские дети.

Азер Ахмедбейли