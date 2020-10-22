Фуат Октай: Армения - оккупант, она должна покинуть захваченные азербайджанские земли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет борьбу за правое дело, он защищает свои земли, а Армения - оккупант, она должна покинуть захваченные азербайджанские территории.

Как сообщает Trend, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал помощник президента Турции Фуат Октай.

"Бывший премьер-министр Армении сказал, что мы смогли расширить территории, оккупировав земли Нагорного Карабаха, теперь захват турецкой части горы Агрыдаг уже дело будущих поколений. Разве такая государственная политика приемлема?!", - отметил Октай.

Отвечая на вопрос о том, направит ли Турция свои войска в Азербайджан, помощник президента сказал, что между Азербайджаном и Турцией существуют военные соглашения и соглашения о военном сотрудничестве:

"Если Армения предпримет неожиданные шаги и такая просьба будет исходить от Азербайджана, то Турция и наш президент не будут колебаться в этом вопросе".