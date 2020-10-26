Армянская армия пользуется хламом, а новейшие покупки не эффективны - российское издание

БАКУ/Trend/ - Продолжающаяся почти месяц война в Нагорном Карабахе показала безысходность и откровенную дряхлость армянской армии. Военные неудачи на поле бое с каждым днем все больше приближают конец военно-политического руководства Армении.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в Smi6.ru.

«Конфликт, начавшийся из-за провокаций премьера Никола Пашиняна с каждым днем ведет страну в пропасть. В Армении требуют объяснений от руководства страны за провал.

По мнению военных экспертов, все лидеры Армении, что предыдущие, что нынешний, выглядят блеклыми и неуверенными.

В итоге пользователи соцсетей приходят к выводу, что армянская армия пользуется хламом, а новейшие покупки, сделанные при новом правительстве не эффективны в такого рода боях, как в Нагорном Карабахе.

Потери армянской армии доходят до таких масштабов, что там начали привлекать женщин и несовершеннолетних. В интернете большое количество доказательств этому.

Помимо прочего, армянское командование, из-за нехватки живой силы, на некоторых позициях выставляет в окопы манекены, что по задумке должно ввести в заблуждение противника.

В то время, когда Азербайджан масштабно применяет беспилотники, барражирующие боеприпасы, средства высокоточного поражения целей, армянское командование использует механизмы времен Второй мировой войны, когда куклы широко применялись противниками в окопах», - говорится в материале.