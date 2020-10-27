МИД Турции призвал МГ ОБСЕ начать переговоры по карабахскому конфликту, ориентированные на результат

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ должна начать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, ориентированный на результат.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Аксой подчеркнул, что для обеспечения устойчивости прекращения огня необходимо начать переговоры, ориентированные на результат.

"Чтобы усилия сопредседателей Минской группы принесли конкретные результаты, мы считаем необходимым принять во внимание нарушения, допущенные Арменией, и начать ориентированный на результат переговорный процесс, направленный на постоянное решение в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и международным правом. Мы считаем, что объявленное прекращение огня может стать устойчивым только в этом случае", - отметил Аксой.