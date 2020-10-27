В ходе встречи в рамках предвыборной кампании Трампа выражен протест против армянского террора в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время встречи кандидата в президенты США Дональда Трампа с избирателями в городе Аллентаун, штат Пенсильвания, в рамках избирательной кампании группа азербайджанцев акцентировала внимание собравшихся на теракты, совершенные оккупационной армией Армении в Гяндже и других населенных пунктах Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, азербайджанцы, собравшиеся здесь по инициативе главы Ассоциации Азербайджан - Нью-Йорк Эльджана Ерделенли, выразили протест против оккупационной политики Армении, обстрела гражданского населения Азербайджана, убийства невинных детей. Наши соотечественники держали в руках баннеры и государственный флаг Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)