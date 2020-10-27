Армения обнародовала очередной список погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении сегодня обнародовало очередной список военнослужащих, погибших в нагорно-карабахском конфликте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В сегодняшнем списке имена 35 армянских военнослужащих, а в целом армянская сторона потеряла 1 009 человек.

Со списком 35 погибших армянских военнослужащих можно ознакомиться здесь:

(Текст: Кямаля Сеидова.)