У Армении не армия, а банда преступников - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Рост числа дезертиров и слабость армянской армии - следствие того, что Пашинян стал действовать по наущению внешних сил, сказал в пятницу Trend полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров.

По его словам, власти Армении знали, что не выстоят перед азербайджанской армией: " Они прекрасно это понимают, поэтому сегодня в армянской армии военнослужащие стреляют друг в друга. Но это еще не все. Скоро в армянской армии будет происходить не только это, основные проблемы проигрывающих армянских войск еще впереди. Для восстановления этой армии нужны будут годы, Армении будет очень сложно сделать это. Сейчас армянская армия терпит серьезное поражение, она не может справиться с силой и умением азербайджанских военнослужащих. Пашинян думал, что у него сильная армия, но азербайджанский солдат доказал обратное. Это не армия, а банда преступников, действующая только в своих личных интересах".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)