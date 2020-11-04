Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В течение суток были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы противника, 2 танка Т-72, ​​3 гаубицы Д-30, 1 зенитная установка М-55 "Застава", 1 БПЛА и 3 единицы автомобильной техники врага.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.