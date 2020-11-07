Уничтожена очередная военная колонна ВС Армении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди военной колонны, состоящей из 3 «КамАз»ов, 2 «Урал»ов и 2 БМП, было уничтожено большое количество военнослужащих противника. Кроме того, около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела.