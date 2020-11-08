День освобождения города Шуша очень важен для истории Азербайджана - член сената Пакистана

БАКУ /Trend/ - 8 ноября 2020 года - день, когда Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации, очень важный день для истории Азербайджана.

Об этом в воскресенье Trend сказал член сената Пакистана Анвар уль Хак Какар.

Поздравив народ Азербайджана с этой великой победой, Какар выразил надежду, что путь Азербайджана по освобождению своих родных земель от оккупации будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобожден каждый сантиметр оккупированных территорий.

«Освобождение своих исторических земель имеет огромнейшее значение для Азербайджана как страны», - сказал Какар.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!" - сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.