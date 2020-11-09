Азербайджан самостоятельно способен освободить свои территории, и освободит их – российский эксперт

Нагорно-карабахский конфликт 9 ноября 2020 14:35 (UTC+04:00)
Азербайджан самостоятельно способен освободить свои территории, и освободит их – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Освобождение от оккупации древнего города Шуша имеет для Азербайджана важное военно-политическое и морально-психологическое значение.

Об этом сказал Trend в понедельник доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Он отметил, что официальному Баку не нужны в этом вопросе какие-либо посредники, международные организации и т.д., на которые он надеялся все последние годы для возврата своих оккупированных территорий. Азербайджан сам, самостоятельно способен освободить свои территории, и освободит их. Официальный Баку не просит помощи, так как для него сейчас самая лучшая помощь - не мешать его освободительной борьбе, добавил эксперт.

Говоря о морально-психологическом значении освобождения Шуши от оккупации, Перенджиев отметил, что оно заключается в еще большем подъеме национального духа азербайджанского народа.

Российский эксперт также сказал, что официальный Ереван мог бы, в целях предотвращения новых потерь, прежде всего, среди своих военнослужащих, выполнить требования Президента Ильхама Алиева о предоставлении графика вывода своих войск с территории Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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