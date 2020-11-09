Освобождение Шуши стало возможным благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева и доблести азербайджанской армии - Роб Собхани

БАКУ /Trend/ - Освобождение Шуши от армянской оккупации стало возможным благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева и доблести азербайджанской армии.

Об этом сказал Trend в понедельник американский эксперт, генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

«В частности, одной из причин успехов в освобождении оккупированных территорий страны является работа, которую Президент Азербайджана проводил в дипломатической сфере на протяжении многих лет. Поздравляю с этими успехами Азербайджан!» - сказал он.

Собхани считает, что у Армении нет иного выбора, кроме как сдаться и подписать соглашение об устойчивом мире.

Он добавил, что сейчас перед Азербайджаном стоит задача привлечения международных инвесторов для восстановления освобожденных территорий.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)