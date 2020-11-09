Армянские ВС превратили древнюю мечеть в Физулинском районе в коровник (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы превратили мечети в загоны для животных, что демонстрирует отношение оккупационных сил к мусульманским культурным сооружениям на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом, как передает Trend на своей странице в Facebook, написал фотограф Реза Дегати.

Дегати разместил сообщение в Facebook после посещения села Алханлы Физулинского района Азербайджана, недавно освобожденного от армянской оккупации. Там Дегати сфотографировал древнюю мечеть, которую, по его словам, армяне превратили в коровник.

«Мне удалось посетить недавно освобожденные территории. В этот раз я посетил Физули. Заехал в село Алханлы, чтобы своими глазами увидеть эту старинную мечеть. То, что я увидел, не отличалось от вида предыдущей мечети, которую я посетил на освобожденной территории ранее. Похоже, что у армянских вооруженных сил была привычка превращать мечети в амбары, на этот раз это был коровник. Именно так вели себя армянские силы по отношению к мусульманским культурным сооружениям на оккупированных территориях», - сказал он.

После объявления об освобождении города Шуша, отметил Дегати, в русском православном кафедральном соборе Жён-Мироносиц в Баку раздался праздничный звук колоколов.

«Это демонстрирует то, как представители разных религий живут в мире и взаимном уважении в светском Азербайджане», - написал он.

(Редактор: Наталья Кочнева)