Французские власти должны воздерживаться от манипулирования хорошо известными историческими фактами - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Французские власти должны воздерживаться от манипулирования хорошо известными историческими фактами и не должны быть пешками армянской пропаганды.

Об этом сказал Trend в четверг американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

Тейс подчеркнул, что неуважение к названиям топонимов Азербайджана и намеренное использование названий, придуманных армянами для обозначения городов Азербайджана, действительно является оскорбительным отношением к народу и истории Азербайджана.

«Министерство иностранных дел Франции использовало придуманное армянами название «Шуши», что является явной провокацией, и народ Азербайджана, безусловно, разочарован данным фактом», - сказал он.

Эксперт добавил, что МИД Франции должен принести извинения и немедленно изменить название города в своем пресс-релизе.

Тейс подчеркнул, что Шуша - это исторический азербайджанский город и большое сокровище Азербайджана.

«Я могу задать один простой вопрос: как будут чувствовать себя официальные лица правительства Франции и жители Парижа при чтении официального пресс-релиза, выпущенного представительством зарубежной страны, в котором вместо слова «Париж» использовано, к примеру, слово «Патры» (третий по величине город Греции)?" - сказал он.