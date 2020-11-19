Французская газета Le Monde опубликовала новость об азербайджанских беженцах

Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 2020 16:01 (UTC+04:00)
Французская газета Le Monde опубликовала новость об азербайджанских беженцах

БАКУ /Trend/ - Французская газета Le Monde опубликовала статью, в которой говорится о 600 тысячах азербайджанских беженцах, мечтающих вернуться на свои родные земли, сообщает Trend со ссылкой на газету.

В сообщении говорится, что подавляющее большинство этих переселенцев вынуждено было срочно бежать в 1993 году, когда армянские войска захватили города и деревни Азербайджана.

При этом приводятся слова гражданки Азербайджана, которая говорит о зверствах армянского народа на азербайджанских землях: «Армяне прибыли 13 августа около 18 часов в нашу деревню. Их танки стреляли по нашим домам. Я дрожала от страха, было очень страшно. Нам пришлось бежать немедленно. Мы только успели сесть в машину, не успев взять ни драгоценностей, ни паспорта. Но я взяла тот ковер, который сейчас вы видите на полу. Помню, как закрыла дверь своего дома на ключ, вот и все. Во время бегства наша машина заглохла, нам пришлось идти пешком три дня», - вспоминает 78-летняя Улькар Аллахвердиева.

В газете также упоминается, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана, опустошенные и заброшенные на протяжении двадцати шести лет, требуют инвестиций и огромных усилий по разминированию.

«Карабах - синоним возвращения. Азербайджан последние двадцать шесть лет жил в напряжении. Восстановление этих территорий является одновременно государственной религией и искренним импульсом. Не менее 600 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Карабаха в начале 1990-х годов во время межэтнических чисток», - написано в газете.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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