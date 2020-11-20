Агдамский район станет важнейшим транспортным хабом в регионе – политолог

БАКУ /Trend/ - Освобождение Агдамского района имеет исключительное значение, сказал Trend в пятницу руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Говоря о роли Агдамского района, Велизаде отметил его стратегическое значение, так как возвращается контроль над важным транспортным узлом. Также район имеет принципиальное значение для развития региона в целом.

"Агдамский район является очень важным на карте Карабаха и связующим звеном между равнинным Карабахом и его нагорной частью. Агдамский район был одним из самых населенных районов Азербайджана. Кроме того, он считался важным транспортным узлом региона. От Агдама шли пути как в направлении Ханкенди, Ходжалы, так и на юг страны – в сторону Агджабеди, Физули, и север – в направлении Барды, Евлаха. С освобождением Агдамский район восстановит свое прежнее значение, будет играть роль важнейшего транспортного хаба в регионе", - подчеркнул он.

Велизаде отмечает, что до оккупации Агдамский район считался одним из самых экономически развитых районов на карте Карабаха.

"Этот район был одним из передовых по производству хлопка и винограда, также здесь была достаточно развита перерабатывающая промышленность. Возвращение Агдамского района сыграет роль драйвера экономического развития и восстановления региона. Агдам восстановит прежнее значение важнейшего агропромышленного центра региона, здесь получат развитие пищевая, легкая промышленность, народные промыслы - ткачество, отдельные ремесленные производства. Также в Агдаме испокон веков было развито коневодство, существовал известный коневодческий завод по воспроизводству карабахских скакунов, поэтому, думаю, эту сферу необходимо возродить именно в Агдаме", - сказал политолог.

Велизаде подчеркнул, что Агдамский район также являлся одним из центров азербайджанской культуры, искусства и литературы.

(Автор: Джани Бабаева)