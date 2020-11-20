Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Телеканал Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана, сообщает Trend.

Как отмечается в видеоматериале, в Физули не осталось ни одного целого здания для того, чтобы азербайджанские солдаты могли водрузить флаг Азербайджана. Пришлось довольствоваться фасадом разрушенного дома.

Беженка из Физули Арзу Шафиева: "Почти 30 лет назад, когда мы бежали из нашего дома, он был совсем другим. Мы ничего не взяли с собой, оставили всё. Заперли дом, потому что думали, что вернёмся. Я верю, что с Божьей помощью мы всё же вернёмся, сфотографируем новый дом, который построим, и отметим разницу ".

Как сказал Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, это акт вандализма, совершённого Арменией против Азербайджана, в частности, в отношении Физули.

«До оккупации в городе жили 100 тысяч человек, он процветал, но всё сровняли с землёй. Азербайджан восстановит разрушенное армянами, вернёт в Физули жизнь, и он вновь станет процветающим азербайджанским городом», - сказал Гаджиев.

(Редактор: Наталья Кочнева)