В ООН заявили, что занимаются размещением миссии по разминированию в Нагорном Карабахе

Служба ООН по разминированию планирует уже в начале декабря начать оценку необходимой помощи в Нагорном Карабахе для срочного размещения там спецмиссии. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель Департамента миротворческих операций ООН, передает Trend.

"Служба ООН по разминированию работает над срочным размещением миссии [в Нагорном Карабахе] в связи с соответствующим запросом сторон в координации с другими отделениями ООН и с уже находящимися на земле страновыми представителями, - сказал он. - Скорее всего, она начнет оценку необходимой помощи в начале декабря".