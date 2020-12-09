Президент Азербайджана продемонстрировал важность устойчивых дипломатических связей – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал важность устойчивых дипломатических связей в современном нестабильном мире.

Об этом сказала Trend профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина.

По мнению эксперта, выстраивая стабильные взаимодействия с разными игроками, прежде всего, поддерживая крепкие личные контакты на всех дипломатических уровнях в отношениях с Россией, Президент Азербайджана постоянно был на связи, демонстрируя тем самым готовность к постоянному диалогу.

"Это во многом связано и с личными качествами Президента, с пониманием комплекса инструментов, которыми может пользоваться национальный лидер на международной арене. Ведь практически каждый визит дипломатов Азербайджана в Москву, например, не был "пустым", за ним следовали подписание соглашений, договоренности. В итоге мы отмечаем постоянный рост товарооборота, во взаимном инвестировании, появление новых проектов, в том числе и в ненефтегазовой отрасли", - cказала Еремина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)