Главы МИД России и Ирана обсудят обстановку вокруг Нагорного Карабаха

БАКУ/Trend/- Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 26 января. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"26 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива", - сказала она.