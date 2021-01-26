Москва и Тегеран заинтересованы в углублении диалога по ситуации вокруг Карабаха
БАКУ/Trend/ - Москва и Тегеран отмечают обоюдный интерес в углублении диалога по ряду региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении", - сказал глава МИД РФ.
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