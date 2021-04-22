Баку имеет право потребовать компенсацию от Армении – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Баку имеет право потребовать компенсацию от Армении. Об этом сказал Trend доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По его словам, компенсация может быть потребована не только за разрушенную инфраструктуру, но также и за минирование территории.

«Истребовать такую компенсацию вполне реально!» – добавил российский эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)