Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Тандем НФА-Мусават вел страну к гибели

БАКУ /Trend/ - После отъезда великого лидера Гейдара Алиева из Азербайджана в Москву страна столкнулась с регрессом во всех сферах, стал постепенно падать наш экономический, промышленный потенциал, и в результате этого в преддверии независимости страны экономика и промышленность Азербайджана, можно сказать, находились в очень тяжелом состоянии.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу во вступительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

Глава государства отметил, что в первые годы независимости антинациональные силы – тандем НФА-Мусават - практически вели страну к гибели. «Из-за политического кризиса, военного кризиса, гражданской войны, оккупации наших земель, а также из-за их некомпетентности и безграмотности традиционные сферы сельского хозяйства пришли в упадок, так же, как и промышленное производство. Инфляция тогда измерялась тысячами процентов, и перспективы страны были очень темными", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что после возвращения великого лидера Гейдара Алиева по требованию народа к руководству, начиная с 1993 года, в стране была обеспечена стабильность, все незаконные вооруженные соединения были разоружены, установлен закон и порядок, положен конец хаосу, анархии, розни, и Азербайджан вступил в период стабильности.

"В то время, конечно же, у нас не было больших финансовых возможностей, Азербайджан воспринимали в мире, как очень рискованную страну. Поэтому, в первую очередь, перед нами стояла цель представить нашу страну в мире, привлечь инвестиции, и мы достигли этой цели. Наглядным примером этому является подписание «Контракта века». Этот исторический проект, обеспечивший тогда большой поток инвестиций в Азербайджан, сыграл особую роль в жизни нашей страны. В то же время были предприняты очень серьезные шаги, связанные с промышленным производством. В частности, решения, принятые в связи с развитием сельского хозяйства, поспособствовали началу развития сельского хозяйства. Жители села, фермеры хорошо знают, что по указанию Гейдара Алиева фермеры были освобождены от всех налогов, за исключением налога на землю, были проведены земельные реформы, и были предприняты первые шаги на пути, ведущем к развитию. Правда, тогда наши финансовые возможности были очень ограничены, поэтому государство не могло оказывать сельскому хозяйству финансовую поддержку на должном уровне. Однако благодаря частному предпринимательству, переходу к рыночной экономике в сельском хозяйстве начался этап развития», - сказал Президент Азербайджана.