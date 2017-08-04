В Азербайджане сельское хозяйство, туризм, ИКТ все больше прекращаются в рентабельные сферы - депутат

4 августа 2017 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, туризм, транспорт, сектор ИКТ все больше превращаются в рентабельные сферы экономики, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Депутат подчеркнул, что десятки наименований продукции под брендом "Made in Azerbaijan" поставляются на зарубежные рынки.

Депутат отметил, что благодаря тому, что часть доходов, получаемых от нефтяного сектора, инвестируются в ненефтяной сектор сегодня больше половины ВВП в стране приходится на долю этого сектора. Наряду с этим, темпы развития ненефтяного сектора опережают динамику роста нефтяного сектора.

Депутат также отметил, одну важную особенность связанную с тем, что большинство рабочих мест, созданных в стране за последние годы, относится к ненефтяному сектору и расположено в регионах Азербайджана.

В наибольшей мере занятость обеспечена в сферах туризма, общепита, транспорта, сельского хозяйства. В частности, государственная поддержка таким традиционным сферам сельского хозяйства как хлопководство, шелководство, виноградарство, садоводство, а также предоставляемые налоговые льготы, выдача субсидий, кредитов и другие стимулирующие меры положительно влияют на уровень жизни населения регионов.

Муса Гулиев также добавил, что тактика экономической политики Президента Ильхама Алиева, отвечающая вызовам нового времени, выдвигает на передний план развитие экономики страны по мультисекторному принципу.

Отметим, что в пятницу в Гахе под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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