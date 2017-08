Азербайджанские военные моряки добились очередных успехов на конкурсе «Кубок моря - 2017» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе второго этапа «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» конкурса «Кубок моря - 2017» выполнен эпизод №4 «Борьба с поступлением воды» на береговом тренажерном комплексе.

Согласно решению международной судейской коллегии по итогам выполнения эпизода, экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, показав наилучший результат, удостоился первого места. Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России занял второе, экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана третье, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана четвертое место.

