Азербайджанские военные моряки добились очередных успехов на конкурсе «Кубок моря - 2017» (ФОТО/ВИДЕО)

8 августа 2017 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе второго этапа «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» конкурса «Кубок моря - 2017» выполнен эпизод №4 «Борьба с поступлением воды» на береговом тренажерном комплексе.
Согласно решению международной судейской коллегии по итогам выполнения эпизода, экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, показав наилучший результат, удостоился первого места. Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России занял второе, экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана третье, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана четвертое место.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 130 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 7 июля 10:12
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 155 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 26 июня 10:41
Минобороны: Российское вооружение, поставленное в Азербайджан, будет направлено в прифронтовую зону (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 24 июня 11:39
Минобороны Азербайджана представило видео с захваченным ранее членом армянской диверсионной группы (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 21 июня 15:42
ВС Азербайджана уничтожили пятерых военнослужащих Армении
Нагорно-карабахский конфликт 17 июня 11:24
Вооруженные силы Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 17 июня 10:13
Азербайджан проведет широкомасштабные оперативно-тактические учения
Политика 16 июня 10:36
При пресечении провокации ВС Армении погиб азербайджанский военнослужащий
Нагорно-карабахский конфликт 16 июня 10:32
ВС Азербайджана уничтожили два военных объекта армянских вооруженных сил (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 1 июня 13:00
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 135 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 12 мая 10:19
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 апреля 11:23
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 25 марта 10:42
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 120 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 8 марта 10:07
ВС Армении продолжают обстрел позиций Азербайджана из снайперских винтовок и минометов
Нагорно-карабахский конфликт 24 февраля 11:15
ВС Азербайджана предотвратили очередную армянскую диверсию, враг понес потери (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 09:47
ВС Армении продолжают обстрел позиций Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 18 февраля 11:02
В результате провокации Армении погиб военнослужащий ВС Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 12 февраля 12:08
Информация армян о потерях ВС Азербайджана является ложью - минобороны
Нагорно-карабахский конфликт 2 февраля 10:04