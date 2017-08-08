В Азербайджане состоялось открытие Центра по ремонту и техобслуживанию боевых бронемашин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продолжаются работы в сфере развития Вооруженных сил, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Руководство министерства обороны приняло участие в открытии Центра по ремонту и техническому обслуживанию боевых бронированных колесных машин различного назначения.

Было доложено, что в Центре будет осуществляться техническое обслуживание бронированного корпуса военной техники, оборудования и систем вооружения, установленных на автомобильной технике, имеющейся в арсенале Вооруженных сил.

В Центре созданы все условия для подготовки водителей, наводчиков, операторов, а также кадров по другим специальностям из числа личного состава.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился со складом оружия, лабораторией, а также другими служебными и административными помещениями Центра.

После проведения обзорного брифинга о деятельности центра министр обороны дал соответствующие указания в связи с расширением его деятельности и возможностей.

(Текст: Кямаля Сеидова)