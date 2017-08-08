Президент Туркменистана: Азербайджан - наш важный и надежный партнер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - наш важный и надежный партнер. Об этом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал, выступая во вторник с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

«Сначала от имени делегации Туркменистана хочу выразить сердечную признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, всем азербайджанским друзьям и коллегам за оказанное гостеприимство, искренний прием и создание прекрасных условий для совместной работы. Сегодня между Туркменистаном и Азербайджаном были проведены переговоры на самым высоком уровне. Во время этих встреч обсуждались состояние и перспективы двусторонних отношений, региональные и международные, политические вопросы, обозначены конкретные направления будущего взаимодействия. Особо подчеркиваю конструктивный и содержательный характер переговоров, прошедших в атмосфере традиционного взаимного доверия и открытости между двумя странами. Мы высоко ценим нынешний уровень двустороннего диалога, проведенного сегодня по всем направлениям - в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах», - отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана добавил, что отношения с Азербайджаном развиваются динамично и по нарастающей на основе взаимного уважения, равенства и принципов взаимовыгодного сотрудничества.

«Уважаемые наши азербайджанские друзья, уважаемые наши братья, Азербайджан - наш важный и надежный партнер. Мы активно совместно сотрудничаем для обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, в зоне Каспийского бассейна, создания соответствующих условий для налаживания здесь механизмов плодотворного сотрудничества. Взаимные шаги между Туркменистаном и Азербайджаном являются фактором положительного развития региональных процессов и стратегической стабильности. Обе страны являются сторонниками превращения Прикаспийского пространства в арену широкого международного сотрудничества, источник продолжительной стабильности в Евразии. В проведенных переговорах была подчеркнута готовность обоих государств активно сотрудничать с влиятельными международными и региональными структурами – в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИС и ОЭС. Уважаемые друзья, тесное взаимодействие между Туркменистаном и Азербайджаном будет продолжено в рамках пятистороннего партнерства на Каспийском море. Я еще раз хочу повторить, что это – пятистороннее сотрудничество», - заявил Президент Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что в ходе переговоров была достигнута общая договоренность по поощрению и дальнейшему развитию широких культурных, гуманитарных, научных, образовательных и спортивных связей между двумя странами

«Уважаемые наши азербайджанские друзья и братья, наша делегация высоко оценивает результаты сегодняшних встреч. В заключение был подписан большой пакет двусторонних документов. Уважаемые представители СМИ, Туркменистан придает особое значение отношениям с Азербайджаном, считает его братским государством. Наши страны и народы связаны сформировавшимся веками добрососедством, общей историей, культурой, языком и традициями духовных ценностей. Мы особо бережем это наследие, вносим в него новый смысл в духе современных реалий. Одна из стоящих перед нами основных задач заключается в донесении наших традиций и самых заветных ценностей до будущих поколений. Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном будет непрестанно развиваться по всем направлениям. Это отвечает продолжительным интересам обеих стран и народов, является сильным фактором положительного развития международных процессов. Особо хочу отметить большие личные заслуги Президента Азербайджана в укреплении двусторонних связей, оказании постоянного внимания вопросам сотрудничества с Туркменистаном. Уважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте выразить вам глубокую признательность за высокое внимание, которое вы оказываете развитию братских связей между Азербайджаном и Туркменистаном. Уважаемы участники, уважаемые братья и коллеги, в заключение еще раз приветствую братский азербайджанский народ, желаю ему мира, процветания и прогресса. Передаю вам эти пожелания от имени всего туркменского народа. Благодарю за внимание», - сказал Президент Туркменистана.