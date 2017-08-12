Россия и Азербайджан будут развивать военное сотрудничество - Закир Гасанов

Россия и Азербайджан намерены развивать всестороннее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом журналистам сообщил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, передает ТАСС.

"У нас сотрудничество во многих направлениях в военной сфере развивается - в области ВТС, военного образования, совместных учений и занятий. Я считаю, что у нас перспективы большие, в дальнейшем мы будем развивать это сотрудничество", - сказал он.

Гасанов напомнил, что РФ и Азербайджан проводили совместные учения в Каспийском море. Многие офицеры и курсанты из Азербайджана получают образование в военных учебных заведениях РФ. "Очень много техники российского производства стоит на вооружении нашей армии", - добавил Гасанов.

Говоря о "Танковом биатлоне", он высоко оценил организацию соревнований и напомнил, что в Азербайджане прошел "Кубок Каспия", где участвовали военно-морские силы четырех стран.

"Организатором и вдохновителем этих игр является Россия. Военные игры приобретают популярность. Все больше и больше стран каждый год в них участвуют", - сказал Гасанов.