Журналисты выражают безграничную признательность Президенту Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Работники медиа, обеспеченные квартирами в новом здании, построенном для коллективов различных редакций, журналистов, продолжают адресовать Президенту Ильхаму Алиеву многочисленные письма благодарности, выражают главе государства безграничную признательность за эту благородную инициативу.

Среди авторов писем, адресованных Президенту, - сотрудники газеты «Каспий». Первый заместитель главного редактора газеты Хюгуг Салманов, редактор-оформитель Аэлита Фролова, выражая безграничную радость в связи с обеспечением квартирами 255 работников медиа, пишут: «Уважаемый господин Президент, квартиры, подаренные Вами 255 представителям нашей профессии как раз накануне Дня национальной печати, – это показатель глубокого уважения к историческим традициям азербайджанской журналистики, основы которой были заложены выдающимся просветителем Гасан беком Зардаби, и к той заботе и вниманию, которые всегда проявлял к нам общенациональный лидер Гейдар Алиев. Это – наглядное свидетельство того, как Азербайджанское государство и лично Вы высоко цените наш труд, с каким пониманием и чуткостью относитесь к нашим проблемам.

Вы с честью носите звание Друга журналистов. Для нашего народа и для всего мира это яркий пример того, что слова образцового во всех смыслах главы государства не расходятся с делами, что обещание «быть Президентом каждого гражданина Азербайджана» возведено Вами в жизненный принцип. Это – только одно из Ваших благородных качеств, снискавших Вам всенародное уважение и любовь. Эти и другие Ваши качества снискали Вам глубокое уважение и на международной арене. Уважаемый господин Президент, позвольте еще раз выразить Вам и Первому вице-президенту Азербайджана госпоже Мехрибан ханум Алиевой нашу глубокую признательность и уважение».

Сотрудник газеты «Азербайджан» Эльнур Гаджалыев в письме благодарности Президенту Ильхаму Алиеву отмечает: «Уважаемый господин Президент, в Азербайджане, где придается большое значение демократическим принципам, под Вашим руководством за последние 14 лет были приняты комплексные меры, направленные на свободную деятельность средств массовой информации, независимость журналистов, словом, на создание открытого общества, полностью обеспечены свобода слова и печати.

Господин Президент, последовательные меры, принимаемые Вами в области усиления социальной защиты работников печати, вдохновляют нас, работников медиа, более настойчиво трудиться и продолжать возложенную на нас ответственную работу по дальнейшему укреплению нашей государственности. От себя лично и от имени моей семьи передаю Вам глубокую признательность за то, что во втором доме, построенном для журналистов в бакинском поселке Бибиэйбат, и мне подарили квартиру».

Другое письмо Президенту адресовано Пярвин Наджафгулиевой. В письме говорится: «Уважаемый господин Президент, в канун Дня национальной печати Вы подарили большую радость семьям 255 журналистов, в том числе нашей семье. Вы подарили квартиру также моему отцу Гамиду Наджафгулиеву, который имеет 45-летний опыт работы в печати. От имени всей нашей семьи выражаем Вам глубокую признательность за это. Господин Президент, благодаря Вашей неустанной, самоотверженной деятельности наш родной Азербайджан процветает. Наших друзей это радует, а врагов - беспокоит. Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, успехов в делах. Мы гордимся Вами. Да хранит Вас Аллах».

Одним из тех, кто испытал радость получения новой квартиры, является Имран Бадирханлы из города Баку. В его письме говорится: «Уважаемый господин Президент, с чувством бесконечной признательности пишу Вам это письмо от имени моей семьи. Господин Президент, Вы являетесь другом и покровителем всех журналистов. Более двадцати четырех лет мы жили в ожидании комфортной квартиры. Наконец, наша мечта сбылась. Вы избавили нас от тесноты, неудобства, от стыда, который я, как отец, испытывал перед своими детьми. Ценность этого Вашего благородного поступка, благого дела неизмерима. Все мои коллеги, которых я знаю и не знаю в мире медиа, поздравляют меня, разделяют мою радость. Хотя я журналист, мне трудно найти слова, чтобы передать чувство благодарности, которое я испытываю. Господин Президент, просто хочу сказать, что семья Бадирханлы всю жизнь будет Вам благодарна».

Журналист из города Баку Таир Талыблы, выражая главе государства признательность за обеспечение квартирой, пишет: «Уважаемый господин Президент, по случаю Дня национальной печати Вы наградили квартирами семьи 255 журналистов, в том числе и меня, подарили людям незаменимую радость. Выражаю Вам глубокую признательность за это. Желаю Вам и Вашей семье долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых успехов на высшем государственном посту. Да хранит вас Аллах».