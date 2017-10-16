Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Кыргызстана

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо братского народа Кыргызстана", - говорится в поздравлении главы государства.