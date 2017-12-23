В Баку прошла конференция «На стыке Востока и Запада: Новые энергетические и коммуникационные возможности» (версия 2)(ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Баку в субботу правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) провела конференцию «На стыке Востока и Запада: Новые энергетические и коммуникационные возможности».

Выступая на конференции, заместитель премьер-министр Азербайджана, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» - исполнительный секретарь Али Ахмедов по традиции рассказал о важности проведения ежегодной конференции. Отметив новые дивиденды, которые принесли глобальные энергетические и транспортные проекты, реализованные по инициативе Азербайджана за последние годы, заместитель премьер-министра отметил, что эти проекты направлены на улучшение благосостояния народа.

В свою очередь, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги», депутат Джавид Гурбанов сказал, что без продуманной стратегии невозможно добиться успеха в экономической сфере, а также значительных достижений в политической сфере без сильной экономической поддержки.

Гурбанов сообщил, что в Азербайджане проводится большая работа по развитию транспортного сектора.

«В стране создана современная логистическая сеть, продолжаются работы по эффективному использованию широкого транзитного потенциала страны», - сказал Гурбанов.

Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде рассказал о нефтегазовой стратегии, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым, которую успешно продолжает сегодня президент Ильхам Алиев.

Назвав новое соглашение по месторождениям «Азери-Чираг-Гюнешли» историческим событием, Юсифзаде упомянул о торжественном праздновании добычи двух миллиардов тонн нефти в Азербайджане.

В конференции приняли участие руководители ПЕА, члены правительства, депутаты и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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