Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения

24 декабря 2017 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба Президента Азербайджана, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья во имя развития и процветания азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление и оказанное внимание.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением вспомнили многочисленные взаимные визиты и встречи, проходившие в течение года, и выразили уверенность в том, что эти контакты будут продолжаться и в следующем году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сооронбай Жээнбеков: Профессионализм Президента Ильхама Алиева будет способствовать дальнейшему процветанию Азербайджана
Политика 12:03
Шавкат Мирзиеев: Все достигнутые во внутренней и внешней политике Азербайджана успехи связаны с дальновидной мудрой политикой Ильхама Алиева
Политика 11:54
Александр Лукашенко: Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают незаурядные качества Президента Ильхама Алиева как дальновидного политика
Политика 11:46
Эмомали Рахмон: Высокий профессионализм Президента Ильхама Алиева способствует дальнейшему процветанию дружественного Азербайджана и росту его международного авторитета
Политика 11:38
Глава Молдовы поздравил Президента Азербайджана
Политика 11:37
Журналисты Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ВИДЕО)
Политика 11:13
Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 00:01
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является родиной всех живущих здесь народов
Политика 23 декабря 20:22
Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Грузии (ФОТО)
Политика 23 декабря 13:30
Президент Ильхам Алиев выделил 10 млн манатов для увеличения капитала ОАО «Азершыг»
Бизнес 22 декабря 23:26
В Азербайджане создано Агентство по регулированию энергетических вопросов
Энергетика 22 декабря 22:04
Президент Ильхам Алиев: Мы – частица мусульманского мира
Политика 22 декабря 19:47
Президент Ильхам Алиев наградил Эльхана Гусейнова орденом «Шохрат»
Политика 22 декабря 18:41
Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии
Политика 22 декабря 18:32
В Азербайджане отметят 80-летний юбилей Эльзы Ибрагимовой
Политика 22 декабря 18:31
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Чили
Политика 22 декабря 18:05
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь продолжит вносить свой вклад в укрепление солидарности между мусульманскими странами
Политика 22 декабря 13:40
Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии (ФОТО)
Политика 22 декабря 11:14