БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба Президента Азербайджана, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья во имя развития и процветания азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление и оказанное внимание.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением вспомнили многочисленные взаимные визиты и встречи, проходившие в течение года, и выразили уверенность в том, что эти контакты будут продолжаться и в следующем году.

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