Президент Азербайджана вручил орден «Истиглал» народному артисту Фархаду Бадалбейли (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник вручил народному артисту, выдающемуся пианисту Фархаду Бадалбейли орден «Истиглал».

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Фархад муаллим, сердечно поздравляю вас с наступающим юбилеем, желаю вам здоровья, новых успехов. На протяжении многих лет вы радуете наш народ своим искусством, как профессиональный музыкант и прекрасный композитор вносите огромный вклад в азербайджанскую музыкальную культуру. С юных лет вы достойно представляете Азербайджан в мире, пропагандируете азербайджанское музыкальное искусство. Насколько мне известно, еще 50 лет назад вы были удостоены звания лауреата на международных конкурсах, продемонстрировав таким образом свой талант всему миру.

Вы смогли занять достойное место в мировом масштабе и как композитор, и как профессиональный музыкант, азербайджанский народ любит и высоко ценит вас. Вы проводите очень большую работу по подготовке молодых кадров. Как ректор Бакинской музыкальной академии вы внесли огромный вклад в подготовку многих талантливых молодых кадров. Как художественному руководителю Габалинского международного музыкального фестиваля вам принадлежит особая роль в превращении этого фестиваля в культурное мероприятие, можно сказать, мирового масштаба. Рад, что сегодня Азербайджан вносит вклад в проведение международных мероприятий по всем направлениям, в нашей стране на высоком уровне организуются как политические, экономические, так и спортивные и культурные мероприятия.

Как вам известно, великий лидер Гейдар Алиев всегда проявлял большое внимание и заботу о вашей деятельности. Мне известно, что он высоко ценил ваш труд, ваше искусство, очень любил вас как человека, представителя молодежи. Об этом хорошо известно и вам, и мне. Мы давно знаем друг друга, я знаю вас как прекрасного человека. Вы завоевали любовь азербайджанского народа не только как выдающийся деятель культуры, но и как прекрасный, принципиальный, добрый человек, патриот. Я тоже очень рад, что на протяжении многих лет мы находились с вами в близких отношениях, так обстоит дело и сегодня. Еще в советское время вы как молодой исполнитель были удостоены звания народного артиста СССР. Конечно, это означало высокую оценку вашего таланта на советском пространстве. Мне известно, что в период независимости у вас были многочисленные зарубежные гастроли, вы всегда на самом высоком уровне, достойно представляли Азербайджан на международных мероприятиях. Азербайджанское государство также очень высоко ценит вас, вам были присуждены государственные награды. А сегодня, накануне юбилея, вы получаете высокую награду Азербайджанского государства - орден «Истиглал», и я хочу вручить вам этот орден.

Глава государства Ильхам Алиев вручил Фархаду Бадалбейли орден «Истиглал».

Фархад Бадалбейли сказал:

- Большое спасибо, господин Президент. Конечно, это очень радостное событие. Сегодня вечером состоится мой концерт, а днем господин Президент вручает мне такую высокую награду.

Независимость, вообще, была большой мечтой многих поколений в Азербайджане. Этот орден мне вручает великий Президент свободного Азербайджана. В этом есть большой смысл. В Бакинской музыкальной академии никогда не забывают о том, что именно Вы вернули этому вузу имя Узеир бека. Этого ждала вся интеллигенция, и Вы сделали это. Вы абсолютно правы в том, что многие наши молодые исполнители побеждают на различных международных конкурсах, спорт само собой, но и мы поднимаем наш флаг на международных конкурсах, концертах, многих мероприятиях. Конечно, особая роль в этих успехах принадлежит Фонду Гейдара Алиева, Мехрибан ханум. Фуад Ибрагимов, который сегодня будет дирижировать на концерте, 9 лет проучился в Кельне, Фонд помог ему. Сейчас он прекрасный дирижер. То есть мы всегда ощущаем это внимание. В свое время Вы выделили для нас деньги, мы приобрели прекрасные рояли, сегодня у нас проведен прекрасный ремонт. То есть мы всегда ощущаем это внимание. Это тоже очень важный вопрос. Конечно, как представитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха, я выражаю Вам глубокую признательность, потому что Вы, где бы ни были - в Организации Объединенных Наций, Совете Европы, Брюсселе, Париже, всегда в своих выступлениях поднимаете карабахский вопрос. Мы знаем, что рано или поздно вернемся вместе с Вами в Шушу. Выражаем Вам глубокую признательность, так как мы чувствуем, что эта тема находится в центре Вашего внимания. Конечно, мы стараемся, чтобы имя Азербайджана всюду звучало на самом высоком уровне. Когда наши спортсмены побеждали на первых Европейских играх, Играх исламской солидарности, олимпиадах, когда поднимался наш флаг, все мы чуть не плакали от радости. Несколько наших выпускников являются солистами Большого театра – Эльчин Азизов, Динара Алиева. Сегодня несколько представителей нашей молодежи выступает в Ла Скала, то есть мы работаем.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, желаю вам новых успехов.

Затем была сделана фотография на память.

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