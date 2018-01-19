Азербайджан упрощает визовые процедуры для прибывающих на Гран-при Формула 1 в 2018 году

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджан в связи с организацией и проведением Гран-при Азербайджана Формула 1 в 2018 году.

Согласно распоряжению, в связи с соревнованиями Гран-при Азербайджана Формула 1, которые пройдут в этом году в Азербайджане, приезжающие в страну иностранцы и лица без гражданства, которые представят один из документов, указанных в распоряжении, с 15 марта по 15 мая 2018 года смогут получить визы в структурных подразделениях Консульского управления МИД Азербайджана, находящихся в международных аэропортах страны.

Нижеследующие документы считаются основанием для выдачи визы:

- карточка, подтверждающая прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам Международной автомобильной федерации и компании “Formula One Management Limited”, являющихся международными организаторами соревнований Формула 1, или другой документ; карточка, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционном комитете Бакинского городского кольца; билет на соревнование Гран-при Азербайджана Формула 1 или документ, подтверждающий приобретение билета.

МИД Азербайджана поручено проинформировать компанию "Formula One Management Limited", Международную автомобильную федерацию и соответствующие структуры зарубежных стран об упрощении визовых процедур для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с Гран-при Азербайджана Формула 1, а также о возможности получения электронной визы иностранцами и лицами без гражданства посредством системы ASAN Viza согласно списку стран, утвержденному указом Президента Азербайджана от первого июня 2016 года; разместить на информационных интернет-ресурсах МИД, а также посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах информацию о возможности получения иностранцами и лицами без гражданства электронной визы посредством системы ASAN Viza в связи с Гран-при Азербайджана Формула 1.

Государственной миграционной службе Азербайджана поручено проинформировать авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с Гран-при Азербайджана Формула 1.

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