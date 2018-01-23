Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет успешно сотрудничать с ОПЕК (ФОТО) (версия 2)

23 января 2018 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммедом Баркиндо.

"Мы высоко оцениваем активную лидерскую роль Азербайджана в организации встречи стран, входящих и не входящих в ОРЕС, и принятии в декабре 2016 года связанного с этим исторического решения", - сказал на встрече Мухаммед Баркиндо.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что деятельность Мухаммеда Баркиндо как генерального секретаря ОПЕК играет важную роль в реализации ожиданий бизнес-общественности и стран.

Выразив уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет успешно сотрудничать с ОПЕК, глава государства пригласил Мухаммеда Баркиндо с визитом в нашу страну. Генеральный секретарь ОПЕК с благодарностью принял приглашение.

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