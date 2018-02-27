Эльмар Мамедъяров: Армения пользуется молчанием международного сообщества и продолжает нарушать права азербайджанских беженцев

БАКУ /Trend/ - Пользуясь молчанием международного сообщества, Армения продолжает нарушать основные права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, выступая во вторник на 37-й сессии Совета по правом человека ООН.

«Эти продолжительные широкомасштабные нарушения прав человека сильно пошатнули веру азербайджанского народа в верховенство международного права и эффективность механизма по обеспечению прав человека ООН. Мы призываем Совет по правам человека ООН, обладателей его мандатов и Верховного комиссара по правам человека ООН обеспечить эффективную защиту нарушенных прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев согласно соответствующим резолюциям СБ и Генассамблеи ООН», - сказал он.

Министр напомнил, что 26 февраля 2018 года была отмечена 26-я годовщина Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией. Во время этого геноцида были убиты 613 жителей небольшого города в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана - Ходжалы, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Он подчеркнул, что преднамеренные массовые убийства мирных жителей в Ходжалы являются частью политики этнической чистки, последовательно проводимой Арменией с 1988 года.

"К сожалению, ответственные за эти тяжкие преступления все еще не предстали перед правосудием", - сказал Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Армения продолжает оккупацию азербайджанских земель, игнорируя соответствующие резолюции СБ ООН в поддержку территориальной целостности Азербайджана и требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий страны, а также соответствующие документы других международных организаций.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана напомнил, что в результате вооруженной агрессии Армении 20 процентов азербайджанской территории более 25 лет находится под оккупацией.

«Более одного миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке и, покинув родные места, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сегодня Азербайджан, имея 1,2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, входит в число стран мира с самыми высокими показателями числа беженцев и вынужденных переселенцев, приходящихся на душу 10-миллионного населения», - сказал Мамедъяров.

Министр отметил, что правительство осуществляет широкомасштабные программы по созданию необходимых условий для полного использования гражданами Азербайджанавсех прав и фундаментальных свобод.

«Образование – самое приоритетное направление нашей внутренней политики, потому что образованное общество является одним из гарантий успешного и устойчивого развития. Ежегодно более пяти миллионов человек – половина населения страны - проходит медицинское обследование, полностью финансируемое государственным бюджетом. Азербайджан еще в 1918 году стал первой в мусульманском мире страной, предоставившей женщинам избирательное право. Азербайджан старается обеспечить гендерное равенство и увеличить роль женщин в социальной жизни. К примеру, 52 процента сотрудников руководимого мною министерства - женщины. Поскольку мы живем в цифровой период, то следует отметить, что сегодня примерно 80 процентов населения Азербайджана имеет возможность беспрепятственного выхода в интернет», - сказал министр.

Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан - один из известных в мире центров мультикультурализма. Все этнические и религиозные общины проживают в Азербайджане в мире и гармонии. Азербайджан провел у себя ряд международных мероприятий, нацеленных на укрепление межкультурного диалога.

По словам министра, также Азербайджан придает значение Универсальному периодическому обзору (УПО) и в 2016 году представил промежуточный отчет. «Наш третий УПО будет рассмотрен в мае 2018 года. Мы привержены сотрудничеству с договорными органами по правам человека ООН», - сказал Мамедъяров

(Автор: Нигяр Гулиева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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