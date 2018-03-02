Прикаспийские страны согласовали проект Конвенции о правовом статусе Каспия

2 марта 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прикаспийские страны согласовали проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте МИД России.

"В Москве прошло 50-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, посвященная реализации решений Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

На заседании приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Азербайджанскую делегацию возглавлял министр финансов Самир Шарифов.

По итогам заседания был согласован проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и проведена сверка текстов проекта Конвенции на русском, фарси и английском языках в целях скорейшей подготовки ее к подписанию в ходе предстоящего Пятого каспийского саммита.

Также делегаты отметили завершение переговорного процесса по согласованию проекта Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от четвертого ноября 2003 года.

Следующее заседание специальной рабочей группы состоится в Казахстане.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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