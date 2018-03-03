Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды

3 марта 2018 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о повышении заработных плат работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды.

В распоряжении говорится, что установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды с 1 марта 2018 года повышаются в среднем на 10 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водообеспечения посевных площадей в Сабирабаде
Политика 3 марта 20:04
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников сфер мелиорации, водного хозяйства и рыборазведения
Политика 3 марта 19:54
Президент Ильхам Алиев увеличил зарплаты работников ряда бюджетных организаций
Политика 3 марта 19:51
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи
Политика 3 марта 19:26
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников ряда учреждений
Политика 3 марта 18:33
Президент Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу
Политика 3 марта 14:50
Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку
Общество 3 марта 00:03
Президент Ильхам Алиев увеличил субсидии для стимулирования производства сельхозпродукции в Азербайджане
Политика 2 марта 20:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Госкомиссии в связи с пожаром в наркоцентре
Политика 2 марта 15:59
Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку
Политика 2 марта 14:54
Президент Ильхам Алиев распорядился об оказании помощи членам семей погибших и медпомощи пострадавшим в пожаре в наркологическом центре (ФОТО)
Политика 2 марта 11:42
Президент Ильхам Алиев выделил средства для завершения строительства больницы в Нафталане
Политика 1 марта 18:46
Президент Ильхам Алиев повысил зарплату работников учреждений соцобеспечения
Политика 1 марта 18:39
Президент Ильхам Алиев повысил зарплату медработников
Политика 1 марта 18:34
Президент Азербайджана утвердил соглашение о военном сотрудничестве с Молдовой
Политика 1 марта 10:43
Президент Азербайджана утвердил госпрограмму по лечению рассеянного склероза
Политика 28 февраля 21:20
В Азербайджане утверждена госпрограмма развития коврового искусства
Политика 28 февраля 20:59
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра перевода
Политика 28 февраля 20:09