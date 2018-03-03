Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды

БАКУ /Trend/ -Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о повышении заработных плат работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды.

В распоряжении говорится, что установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды с 1 марта 2018 года повышаются в среднем на 10 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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