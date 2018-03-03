Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водообеспечения посевных площадей в Сабирабаде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по улучшению обеспечения водой посевных площадей сел Сарханбейли, Моранлы, Бала Гашимханлы, Алиленбейли Сабирабадского района.

В распоряжении говорится, что в последние годы обеспечено динамичное и устойчивое развитие сельского хозяйства, играющего существенную роль не только в развитии ненефтяного сектора, являющегося одной из важных отраслей экономики, но и повышении уровня занятости населения, предприняты важные шаги в области эффективного использования пригодных для посева земель и имеющихся водных ресурсов, к посевному обороту привлечены тысячи гектаров земельных площадей, в итоге в производстве сельскохозяйственной продукции сформировались тенденции устойчивого роста.

В целях достижения большого роста в хлопководстве, зерноводстве и производстве других сельскохозяйственных растений и продукции животноводства приняты важные меры для улучшения обеспечения посевных площадей оросительной водой и передачи в пользование новоорошаемых земель, построены и сданы в эксплуатацию водохранилища, насосные станции, магистральные каналы и другие объекты водного хозяйства. Как продолжение принятых мер, в результате реконструкции насосной станции на реке Кура и канала «Н» для улучшения обеспечения водой посевных площадей сел Сарханбейли, Моранлы, Бала Гашимханлы, Алиленбейли Сабирабадского района в 2017 году оросительной водой была обеспечена посевная площадь в 4147 гектаров.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительных работ в рамках проекта реконструкции канала «Н» для улучшения обеспечения водой посевных площадей сел Сарханбейли, Моранлы, Бала Гашимханлы, Алиленбейли Сабирабадского района и обеспечения оросительной водой еще 7551 гектара посевных площадей из суммы, указанной в подпункте 1.47.13 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджана от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу мелиорации и водного хозяйства Азербайджана выделяется 22,358 миллиона манатов.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 этого распоряжения.

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