Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл в Азербайджан для участия в первой четырехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии, которая пройдет сегодня в Баку.

Напомним, что 6 сентября 2017 года в Баку прошла шестая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а 20 декабря - пятая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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