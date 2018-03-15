Глава МИД Ирана прибыл в Азербайджан

15 марта 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф прибыл в Азербайджан для участия в первой четырехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии, которая пройдет сегодня в Баку.

Напомним, что 6 сентября 2017 года в Баку прошла шестая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, а 20 декабря - пятая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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