Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Польшей межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение об утверждении нового состава межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей со стороны Азербайджана.

Согласно распоряжению, сопредседателем комиссии назначен министр по чрезвычайным ситуациям, членами комиссии - заместитель министра иностранных дел, заместитель министра финансов, заместитель министра экономики, заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра культуры и туризма, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра энергетики, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, заместитель министра по налогам, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, заместитель председателя Центрального банка, заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги", чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше.

Министерству иностранных дел поручено направить Польше уведомление об изменениях в составе межправкомиссии.

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