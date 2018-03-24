ЦИК Азербайджана будет рассматривать обращения также в связи с соцсетями

24 марта 2018 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЦИК Азербайджана будет рассматривать обращения также в связи с социальными сетями. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в субботу сказал глава структуры Мазахир Панахов.

По его словам, наряду со СМИ, в центре внимания будут и социальные сети.

Председатель ЦИК также предупредил окружные и участковые избирательные комиссии. «Для окружных и участковых избирательных комиссий созданы наилучшие условия, продолжаются тренинги для повышения профессионализма членов комиссий. С учетом этого еще раз заявляю, что недочеты в работе членов комиссий прощаться не будут», - сказал Панахов.

Отметим, что для участия в президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля, зарегистрированы восемь кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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