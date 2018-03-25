Президент Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем в Бардинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье ознакомился с хлопковым полем фермера Мусы Гулиева площадью 20 гектаров на территории села Джаирли Бардинского района.

Фермер Муса Гулиев занимается хлопководством три года.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что в прошлом году это фермерское хозяйство посадило хлопок на площади 15 гектаров и собрало 40,5 тонны урожая. Урожайность с каждого гектара составила 27 центнеров. А в этом году планируется посеять хлопок на площади 20 гектаров. Поставлена цель собрать с каждого гектара 35 центнеров урожая.

Было отмечено, что в хозяйстве заняты 25 работников.

Президент Азербайджана встретился с хлопкоробами.

Хлопкороб Садагат Агаева поблагодарила Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу о развитии данной отрасли.

Глава государства выступил на встрече.

Далее начались посевные работы.

Затем была сделана фотография на память.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с используемой в хозяйстве техникой.

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