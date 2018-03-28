Президент Ильхам Алиев: Сегодня ирано-азербайджанские отношения достигли самого высокого уровня (ФОТО) (версия 2)

28 марта 2018 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Рухани один на один.

Глава Азербайджанского государств выступили на встрече.

"Уважаемый Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть вас. Уверен, что визит будет очень успешным, будут развиваться дружественные и братские ирано-азербайджанские связи. Между нами существуют очень тесные связи. Мы очень хорошо сотрудничаем во всех сферах. Как в политической, так и в экономической, культурной, энергетической, транспортной - во всех сферах есть хорошие результаты, и документы, которые будут сегодня подписаны, дадут новый толчок развитию наших отношений. Наши встречи проводятся регулярно. Выполняются достигнутые в ходе встреч договоренности, данные нами поручения. В результате этого сегодня ирано-азербайджанские отношения достигли самого высокого уровня. Еще раз добро пожаловать", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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