Сотрудничество Ирана и Азербайджана добавляет новые качества в отношения политического партнерства в регионе - депутат

1 апреля 2018 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран являются двумя важными игроками региона. Сотрудничество этих соседних и дружественных государств в целом добавляет новые качества в отношения политического партнерства в регионе.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.
Депутат сказал, что развитие изо дня в день отношений между двумя государствами очень важно с точки зрения стратегических интересов стран.

«Потому что Иран и Азербайджан не только дружественные и братские, но и ведущие страны, определяющие общие интересы региона. Подписанные за последние четыре года между Азербайджаном и Ираном важные документы придали большой импульс всестороннему развитию двусторонних отношений. Сейчас азербайджано-иранские отношения переживают важный период своего развития. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также высоко оценивает отношения между двумя странами», - сказал Бабаоглу.

Депутат напомнил о выгодном и важном расположении стран с точки зрения транспортно-коммуникционной географии.

«И поэтому по инициативе обоих государств осуществляется очень важный проект в направлении создания траспортного коридора Север-Юг. Железная дорога Астара – Решт - важный участок этого траснпортного коридора, будет построена в короткие сроки и для всего Евразийского региона откроются новые возможности. Несмотря на то, что Азербайджан является государством без выхода в океан, страна смогла превратиться в транспортно-коммуникационный центр на Евразийском континенте», - добавил Бабаоглу.

Депутат напомнил о создании Азербайджаном новых дипломатических отношений в различных форматах.

«Это идея Президента Азербайджана. Мы стали свидетелями реализации трехстороннего и четырехстороннего форматов в этой области. Уверен, что созданный на следующем этапе новый транспортный коридор придаст новый стимул развитию отношений с соседними странами и стратегическими партнерами, представленными в данных форматах. С другой стороны, в рамках визита в Баку президент Ирана затронул и тему разрешения региональных проблем. В очередной раз отметил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азерайджана. Считаю, что это важный месседж и поддержка соседнего государства должна быть высоко оценена», - добавил Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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