Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Палестины

TREND

Trend объединяет службы азербайджанской, русской, английской, фарси и турецкой редакций, умеющие быстро и точно доставлять деловую и финансовую информацию, новости по Каспийскому региону, Южному Кавказу и Центральной Азии. Команда сосредоточена на клиенте (а не на конкурентах) — и за год получает миллионы пользователей.