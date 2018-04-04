Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Палестины

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада аль-Малики.
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада аль-Малики.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.