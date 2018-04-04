Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Палестины

4 апреля 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада аль-Малики.

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