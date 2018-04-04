Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться по восходящей линии - турецкий депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие отношения находятся на очень высоком уровне, и в дальнейшем будут развиваться по восходящей линии. Об этом в среду сказал Trend депутат правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции от Стамбула Метин Кюлюнк.

Депутат отметил, что сегодня наряду с достижениями в экономической, политической, общественной и военной сферах, Азербайджан достиг серьезных успехов и в других направлениях.

По словам депутата, несмотря на то, что в последние годы Турция сталкивается с некоторыми внешними угрозами, и эти угрозы все еще сохраняются, на фоне происходящих событий отношения между Анкарой и Баку всегда были приоритетом.

«Наряду с сотрудничеством в сфере политики, экономики и военной области, Турция и Азербайджан сотрудничают по многим другим направлениям, и эти отношения все более усиливаются. Пусть никто не сомневается, что усиление Азербайджана и его укрепление как государства означает усиление Турции», - сказал Кюлюнк.

Депутат сказал, что два наших государства должны и далее расширять сотрудничество в различных сферах.

Депутат подчеркнул, что с обретением независимости Азербайджану с каждым годом все более укреплялся и усиливался, и Анкара всегда оказывала поддержку Баку в этом деле.

«Неоспорима роль руководства Азербайджана в укреплении страны. В настоящее время Азербайджан укрепляет отношения не только с соседними странами, но также с государствами Азии, правительство страны проводит политику, которая служит национальным интересам, защищая позиции страны на мировой арене», - отметил Кюлюнк.

По словам депутата, несмотря на ряд проблем в первые годы независимости Азербайджан смог перейти на новую экономическую модель.

«В качестве наглядного примера успешного перехода к новой экономической модели можно привести подписание «Контракта века» в 1994 году», - добавил депутат.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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