Завтра завершается ряд процедур по президентским выборам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Завершается срок представления в соответствующие избирательные комиссии заявлений для наблюдения на территории избирательного округа за ходом президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 11 апреля.
Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, заявления должны быть поданы за 5 дней до начала выборов, то есть до 6 апреля.
Кроме того, не менее чем за 5 дней до голосования должно быть завершено образование в исключительных случаях избирательных участков за пределами населенных пунктов.
Процесс передачи избирательных бюллетеней в Центральную избирательную комиссию также завершается до 6 апреля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)
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