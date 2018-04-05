Завтра завершается ряд процедур по президентским выборам в Азербайджане

5 апреля 2018 08:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершается срок представления в соответствующие избирательные комиссии заявлений для наблюдения на территории избирательного округа за ходом президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 11 апреля.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, заявления должны быть поданы за 5 дней до начала выборов, то есть до 6 апреля.

Кроме того, не менее чем за 5 дней до голосования должно быть завершено образование в исключительных случаях избирательных участков за пределами населенных пунктов.

Процесс передачи избирательных бюллетеней в Центральную избирательную комиссию также завершается до 6 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан и Болгария работают над увеличением взаимного турпотока - министр (Эксклюзив)
Туризм 08:06
Глава МИД Индии назвала приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 4 апреля 20:12
Стали известны некоторые детали нефтегазового соглашения Азербайджана и Ирана
Энергетика 4 апреля 19:04
Решить нагорно-карабахский конфликт не так просто, как найти верную математическую формулу - посол Азербайджана в США
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 18:00
Более 30 представителей ПАСЕ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 4 апреля 18:00
Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться по восходящей линии - турецкий депутат
Политика 4 апреля 17:44
ОАО «Azersu» объявило тендер
Тендеры 4 апреля 17:16
Азербайджан привлечет частные инвестиции в строительство ветряных электростанций
Энергетика 4 апреля 17:10
ООО «Сумгайытский Бульвар» объявило тендер
Тендеры 4 апреля 16:15
Беларусь примет участие в конференции стран Движения неприсоединения в Баку
Политика 4 апреля 14:40
Danone будет использовать в производстве азербайджанские сухофрукты
Бизнес 4 апреля 14:01
Баку может стать крупным хабом на пути между Азией и Европой - посол Китая
Бизнес 4 апреля 12:33
Азербайджанская компания увеличивает экспорт
Бизнес 4 апреля 12:24
Арье Гут: Виновники Ходжалинского геноцида находятся у руководства Арменией и остаются на свободе
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 10:38
Глава МИД Афганистана совершит визит в Азербайджан
Политика 4 апреля 10:26
Азербайджанский центр ABAD расширит географию продаж
Бизнес 4 апреля 08:21
Болгария и Азербайджан обсудят вопросы расширения сотрудничества в сфере туризма
Политика 3 апреля 20:50
Бакметрополитен объявил тендер на закупку оборудования
Тендеры 3 апреля 19:57