Президент Ильхам Алиев направил соболезнования Георгию Маргвелашвили

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате обвала, произошедшего на угольной шахте в регионе Ткибули.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю скорейшего выздоровления раненых", - говорится в соболезновании.

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